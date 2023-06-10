السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر حققت إنجازات كبيرة خلال 9 سنوات رغم التحديات

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

أكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أن الدولة المصرية، استطاعت خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ترسم طريقها نحو الجمهورية الجديدة، محققة في هذا الطريق إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن من القطاعات المهمة التي شهدت طفرة حقيقة وغير مسبوقة، هو قطاع البنية التحتية، حيث نفذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية العديد من مشاريع البنية التحتية التي كان لها دور كبير في إنشاء المشروعات الاستثمارية المختلفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف لم يسبق أن قامت به أيا من الحكومات السابقة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أن الملف الاقتصادي شهد أيضًا مجموعة من الإنجازات رغم التحديات العالمية التي أثّرت عليه، نتيجة الصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الصراعات لكانت معدلات النمو الاقتصادي أعلى مما هي عليه الآن، لكن رغم ذلك فما قامت به الدولة استطاعت بفضله امتصاص الأزمات التي تعرض لها.

وقال النائب عبدالوهاب خليل، إنه على مستوى الحياة السياسية، فقد رأينا هناك انفتاحًا في المجال العام، سواء عن طريق الدعوة للحوار الوطني، أو ما سبقه من عودة دور المجتمع المدني الفاعل، مشيرًا إلى أن ذلك أعاد مرة أخرى الأصوات الوطنية إلى الساحة السياسية باختلاف توجهاتها الفكرية.

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