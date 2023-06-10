في اجتماع "الأواتو".. جبران يدعو للتكاتف ضد محاولات هدم تقاليدنا وقيمنا

طالب محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإعادة النظر في دعم صندوق المثلية الجنسية، التي تتعارض مع قيم ومبادئ الشعوب الإفريقية.

وقال محمد جبران، خلال مداخلته بالاجتماع الذي دعت له منظمة الوحدة النقابية الإفريقية (الاواتو)، على هامش مؤتمر العمل الدولي، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف: “المنصة الكريمة، اسمحولي لي أن نضع تحفظنا على بند الميزانية بدعم صندوق المثلية الجنسية، نحن الشعوب الافريقية لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا قيمنا الدينية الثابتة، متمنيا إعادة النظر في دعم هذا الصندوق"، مطالبا الجميع بأن يكون لنا صوتا عاليا للحفاظ على قيم ومبادئ شعوبنا العربية والافريقية، وأنا أثق كل الثقة لرفض مثل هذه الحملات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لاحظ خلال عرض أجندة المؤتمر باللجنة المالية بتوجيه جزء من دعم المنظمة لدعم صندوق المثلية الجنسية ومحاولة البعض الحشد للتصويت بالموافقة على هذا البند.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت له منظمة الوحدة النقابه الافريقية، على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد بالعاصمة السويسية جنيف، بمشاركة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي والمنعقد في قصر الأمم المتحدة، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ووزير العمل حسن شحاتة، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والوفد المرافق له، والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة “حكومات وأصحاب أعمال وعمال”، حول العالم.