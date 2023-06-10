18 يونيو.. "الدراما التاريخية في الميزان" ندوة بمركز سينما الحضارة

ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، تحت عنوان "الدراما التاريخية في الميزان"، ندوة للكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، على أن يحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، ويدير الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.

ومن المقرر أن تقام الندوة في السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.

وفي سياق آخر؛ يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، في السابعة مساء غد الأحد، اللقاء الثاني لصالون نفرتيتي الثقافي، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور".

ويتناول ملامح القاهرة وعمارتها ومبانيها وميادينها وشوارعها ووجهها المعماري والحضاري الذي يحمل تاريخ مصر عبر مختلف العصور، والتعرف على حلقات التأثير والتأثر التي مرت بها منذ دخول الإسلام حتى أصبحت القاهرة متحفا لجميع فنون العمارة الإسلامية، علاوة على مناقشة أحوالها وزحامها والمشاكل التي أصابتها وكل ما يؤذي جمالها وتاريخها خاصة وأن القاهرة كانت من أكبر العواصم في العالم.

ويستضيف الصالون الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعضو مشروع تطوير القاهرة التاريخية، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، الدكتورة سهير حواس أستاذة العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ويسبقه افتتاح معرض "القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور" من 1881 إلى 1954، بالتعاون بين الصالون وجهاز التنسيق الحضاري.

جدير بالذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن؛ الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، أماني عبد الحميد، وفتحية الدخاخني.