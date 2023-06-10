رسامة مطرانَين جديدَين بالكنيسة السريانية

ترأس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية، صلاة القداس الإلهي على مذبح كنيسة السيدة العذراء في المقر البطريركي في العطشانة، لبنان بمناسبة جمعة الذهب.

وخلال القداس الإلهي، قام قداسته برسامة الأب الربان أندراوس بحي مطراناً نائبًا بطريركيًّا للشبيبة والتنشئة المسيحية والأب الربّان أوكين القس مطرانًا سكرتيرًا بطريركيًّا.

وشارك قداسته بالقدّاس الإلهي أصحاب النيافة المطارنة مار طيموثاوس موسى الشماني، مطران أبرشية دير مار متى، مار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدّسة.



وخلال القداس الإلهي، وبحسب التقليد المتّبع في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، أعلن المرتسمان الجديدان "الإقرار بالإيمان" ووقّعاه أمام قداسته.

ثمّ تلا قداسته على المرتسمَين صلاة حلول الروح القدس ثم صلاة وضع اليد حيث وضع قداسته يمينه على هامتهما ورقّاهما إلى درجة رئاسة الكهنوت المقدس. وفي جو روحي أطلق قداسته عليهما اسمَيهما الأبويَّين: "مار أندراوس" و"مار أوكين"، وشرع بإلباسهما الحلّة الحبرية، وأجلسهما على الكرسي الأسقفي ووضع يده على كتفَيهما ونادى ثلاث مرّات أكسيوس (مستحق)، فردّد الشعب المناداة بعد قداسته.

جاء ذلك على هامش انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية في المقر البطريركي في العطشانة يحضر المجمع المقدّس مطارنة الأبرشيات المنتشرة في كل أنحاء العالم.

وكانت قد بدأت أعمال الدورة العادية للمجمع المقدس للكنيسة السريانية بصلاة الصباح تلتها الصلاة الخاصّة بالعنصرة ودعوة الروح القدس. ثمّ عقد الآباء جلسةً افتتاحيةً تمّ فيها عرض جدول الأعمال والمواضيع المزمع دراستها في الجلسات المجمعية، وبدأوا بدراسة البنود المطروحة.

يستمر المجمع المقدس حتي اليوم السبت 10 من الجاري حيث سيُتلى في ختامه بيان يعبّر عن المقررات والعناوين العريضة التي تم التداول فيها. نسأل الله أن يلهم الآباء ويعضدهم في سعيهم لما فيه منفعة الكنيسة المقدّسة.