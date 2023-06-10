في ذكراها... لهذا السبب لم تحضر زهرة العلا حفل عيد الأم

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا التي رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013، وتترك لنا تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي ما زالت عالقة في أذهان الجماهير.

واستطاعت الفنانة الجميلة زهرة العلا خطف قلوب الجماهير بسبب جمالها البرئ والطبيعي ومن خلال خفة ظلها تركت بصمة كبيرة في عالم الفن والسينما بسبب تنوعها في اختيار الأدوار المختلفة ما بين الدراما والكوميدي والاجتماعي.

وولدت زهرة العلا في حي محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ثم تنتقل مع أسرتها في المحلة الكبرى ومنها إلى محافظة القاهرة بسبب ظروف عمل والدها التي تلزمه على الانتقال من محافظة لأخرى.

وبدأ شغف زهرة العلا للعمل كممثلة لتدرس بمعهد الفنون المسرحية، وبعدها تحصل على دبلومة المعهد عام 1954، لتنضم بعدها لفرقة زكي طليمات وتقدم لنا عدة مسرحيات مريض بالوهم - فتش عن المرأة - 7 فرخات وديك، لتتقن التمثيل على يد أستاذها الفنان يوسف وهبي، ثم تقوم بتكوين فرقة للتمثيل لتخرج أعملها الفنية بنفسها.

ولتقدم لنا أعظم افلامها خلال مشوارها الفني أبرزهم:" الوسادة الخالية - الجريمة والعقاب - أنا بنت ناس - غلطة العمر - صورة الزفاف - المجانين الثلاثه - يسقط الاستعمار - دعاء الكروان - سر طاقية الإخفاء - حياة امرأة" وغيرها من الأعمال التي لا تنسى أبداً.

السبب وراء عدم حضور زهرة العلا لإستلمها جائزة عيد الأم

في عام 2010 ، يوم عيد الأم تحديداً الموافق 21 مارس تم تكريم الفنانة زهرة العلا بجائزة غيد الأم تقديراً لها على أعملها الفنية وخصوصاً أنها أم تحت عنوان يوم العطاء، وكانت الفاعلية في تقام في “المركز الكاثوليكي” ولكنها لم تسطيع الاحتفال لأنها كانت تعاني من مشاكل صحية شديدة وأجبرها المرض على عدم الذهاب لتحصل على الجائزة ولكن تم تكريمها في البيت بمنحها درع تقديرا لعطائها على مدى سنوات عملها.