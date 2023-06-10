بالأسماء.. 8 مصابين في مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

أُصيب 8 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر مشاجرة بالعزبة الشرقية بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "حسام حسن صابر إبراهيم - 25 سنة، مصاب بجرح بالقدم اليمنى، على محمد السيد حسن - 35 سنة، مصاب بكدمة بالركبة اليمنى وكدمات وسحجات بالساق الأيمن، أحمد مجدي محمد - 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح بالرأس، أحمد أسامة محمد - 28 سنة، مصاب بكدمة بالظهر وكدمة باليد اليمنى سحجات بالظهر".

كما أُصيب كل من: "محمد حسن صابر إبراهيم - 29 سنة، مصاب بكسر باصبع اليد اليمنى، عمر محمد جابر حسين - 21 سنة، مصاب بسحجات وكدمات أسفل الساق اليسرى، إسلام مجدي محمد علي - 29 سنة، مصاب بكدمة بالساعد الأيمن وسحجات بالكوع الأيسر، أدهم فؤاد عبدالحميد أحمد - 16 سنة، مصاب بكدمة باليد اليسرى وكدمه بالترقوه".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم خروجهم، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.