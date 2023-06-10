السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 8 مصابين في مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

مستشفي الحمام المركزي
مستشفي الحمام المركزي

أُصيب 8 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر مشاجرة بالعزبة الشرقية بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "حسام حسن صابر إبراهيم - 25 سنة، مصاب بجرح بالقدم اليمنى، على محمد السيد حسن - 35 سنة، مصاب بكدمة بالركبة اليمنى وكدمات وسحجات بالساق الأيمن، أحمد مجدي محمد - 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح بالرأس، أحمد أسامة محمد - 28 سنة، مصاب بكدمة بالظهر وكدمة باليد اليمنى سحجات بالظهر".

كما أُصيب كل من: "محمد حسن صابر إبراهيم - 29 سنة، مصاب بكسر باصبع اليد اليمنى، عمر محمد جابر حسين - 21 سنة، مصاب بسحجات وكدمات أسفل الساق اليسرى، إسلام مجدي محمد علي - 29 سنة، مصاب بكدمة بالساعد الأيمن وسحجات بالكوع الأيسر، أدهم فؤاد عبدالحميد أحمد - 16 سنة، مصاب بكدمة باليد اليسرى وكدمه بالترقوه".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم خروجهم، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

اسماء المصابين إصابة 8 أشخاص مستشفي الحمام المركزي مشاجرة مدينة الحمام

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