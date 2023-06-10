السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطعام والأجهزة المنزلية الأكثر ارتفاعا.. ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ2.7%

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3 %)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4 %)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8 %)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8 %)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4 %)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1 %)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5 %)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5 %)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3 %)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2 %)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1 %)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5 %)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7 %)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5 %)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7 %).

وحول التغيــر الشهــرى (شهــر مايو 2023 مقارنة بشهـر أبريل 2023): 

1 - سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، 

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%).
2-- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.0%).
3 - سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة   الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4).
4 - سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 

قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء معدل التضخم مجموعة اللحوم الاجهزة المنزلية الطعام والمشروبات أسعار

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| فرص عمل جديدة للشباب ومواعيد مباريات الزمالك فى الدورى

وزير العدل يشهد حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لاستغلال مسار العائلة المقدسة في جذب السياح إلى مصر

اليوم.. إعادة محاكمة 13 متهمًا في "فض اعتصام رابعة"

"الصحة العالمية": مصر من أوائل الدول التى سيُعلن خلوها من فيروس "سى"

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على ملف الهجرة في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48