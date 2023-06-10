الطعام والأجهزة المنزلية الأكثر ارتفاعا.. ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ2.7%
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3 %)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4 %)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8 %)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8 %)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4 %)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1 %)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5 %)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5 %)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3 %)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2 %)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1 %)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5 %)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7 %)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5 %)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7 %).
وحول التغيــر الشهــرى (شهــر مايو 2023 مقارنة بشهـر أبريل 2023):
1 - سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)،
ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%).
2-- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.0%).
3 - سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4).
4 - سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).