برلمانى: الرئيس كان يعلم بخطط الإخوان ولذلك طلب تفويض لمواجهة الإرهاب

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع طالب بتفويض لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل من الإخوان.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن وزير الدفاع في ذلك الوقت لم يكن يقول ذلك لإرهاب الشعب أو تفزيعه أو تخويفه لكنه كان يتكلم عما لديه من معلومات يقينية عن خطط ممنهجة تتم

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.