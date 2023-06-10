تقديم كتاب وحفل موسقي.. سفارة اليونان تحتفل ب ٨٠ عاماً من التعليم اليوناني بمصر

نظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة اليوم الجمعة احتفالية ثقافية، تحت رعاية سفارة اليونان في القاهرة والجمعية اليونانية بالقاهرة، بمناسبة إصدار كتاب (مدرسة "أخيلوبوليوس" اليونانية للبنات بالقاهرة - 80 عاما من التعليم اليوناني في مصر 1884-1964)، حيث قدمته لأول مرة مؤلفته الكاتبة "ماريا أدامانتيدو"، وذلك بساحة الكشافة اليونانية بكنيسة القديسين قسطنطين وهيلين بالقاهرة.

احتفالية السفارة اليونانية

انطلقت الاحتفالية برعاية السفير اليوناني في القاهرة نيكولاوس باباجورجيو، ورئيس المركز الثقافي اليوناني السيد خريستو بابادوبولوس، والأمين العام لليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة جون خريسولاكيس، والبروفيسور تيودور دينو عضو هيئة تدريس في قسم الكلاسيكيات والدراسات اليونانية الحديثة بجامعة بوخارست.

كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة

الكتاب بدعم ورعاية السيدة "ايكاتيريني بيليفانتي – سوفيانو"، وهي من أبرز أعضاء الجالية اليونانية في مصر، والتي كانت أحدى خريجات مدرسة "أخيلوبوليوس".

٨٠ عاماً على التعليم اليوناني

بدأ الحفل بإقامة صلاة في كنيسة القديسة هيلانة والقديس قسطنطين بحضور البابا وبطريرك الاسكندرية وأفريقيا ثيودوروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بالقاهرة. ثم ألقى السفير اليوناني نيكولاوس باباجورجيو كلمة حول الاحتفال تطرق فيها إلى الإرث اليوناني بمصر والتعليم اليوناني الذي امتد قرابة ٨٠ عاماً، ثم ألقى كلاً من رئيس المركز الثقافي اليوناني السيد خريستو بابادوبولوس، والأمين العام لليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة السيد يوانيس خريسولاكيس، كلمة للحاضرين حول التاريخ اليوناني في مصر، والتعليم اليوناني في مصر.

داخل كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة

ثم تحدثت مؤلفة الكتاب الكاتبة "ماريا أدامانتيدو" عن تجربتها الخاصة وكواليس كتابتها للكتاب الذي يؤرخ التعليم اليوناني في مصر، وتفاصيل حول العمل بالمدرسة، وأرقام دقيقة حول أعداد الطالبات والمعلمين، وكذلك وثائق حول مناهج التعليم والأنشطة الثقافية في المدرسة.

غلاف الكتاب

وعقب ذلك. قدمت المُلحنة اليونانية الشهيرة "إيفانثيا ريبوتسيكا حفلاً موسيقياً بمصاحبة فرقة موسيقية قدمت خلالها أشهر ألحانها اليونانية.

الاحتفالية

المركز الثقافي اليوناني

كان المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة قد أعيد افتتاحه في مايو الماضي في احتفالية بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائه، حيث يساهم بشكل فعال في نشر اللغة والثقافة اليونانية في مصر، وكذلك في تطوير العلاقات والتفاعلات الثقافية بين اليونان ومصر، وذلك بعد تجديده وتطويره خلال الأشهر الماضية.

ينظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة العديد من الفعاليات الثقافية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية اليونانية والمصرية، وبمشاركة فنانين وعلماء من كلا البلدين، فضلاً عن تخريج الآلاف من دارسي اللغة اليونانية، من خلال قسم اللغة اليونانية التابع للمركز، والمعترف به من وزارة التعليم اليونانية.