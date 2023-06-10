موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات مع بداية العد التنازلي واقتراب العاشر من شهر ذي الحجة، والذي يشهد أولى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يهتم المواطنون بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بعد أن أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات، ومن المفترض أن يتم رؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هجريا بالتقويم الميلادي ويوافق 18 من شهر يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في القاهرة 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في الجيزة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في القليوبية 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في الإسكندرية 5:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في طنطا 5:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في المنصورة 5:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في دمياط 5:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في بورسعيد 5:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في كفر الشيخ 5:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في الفيوم 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في بني سويف 5:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في سوهاج 5:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في أسوان 5:28 صباحًا.

عيد الاضحى المبارك 2023

وتبقى نحو 20 يومًا على حلول عيد الأضحى المبارك 2023 حيث من المتوقع فلكيا أن يصادف يوم 28 من شهر يونيو الجاري، وتبدأ إجازة العيد من يوم الوقفة الموافق 27 من الشهر ذاته وحتى الثاني من يوليو القادم.