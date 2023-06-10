السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": "استمارة تمرد" الهدف منها أن يكون كل مواطن شريك فى المعركة ضد الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومحمد عبدالعزيز في الشاهد

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الإخوان ارتكبوا عدد كبير من الجرائم بـ"عـنجهية" شديدة دون الخوف من أحد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعه، أن العضو في جماعة الإخوان لديه استعداد للتضحية بنفسه في سبيل الأفكار العقائدية للجماعة. 

وأشار إلى أن الطريق الوحيد لمكافحة أفكار التنظيم هو توحيد الشعب بكل فئاته وكانت استمارة تمرد الطريق لذلك.

وأكد أن جمع التوقيعات فكرة حدثت أكثر من مرة في التاريخ المصري، كما حدث في عهد سعد زغلول قبله في عصر عرابي.

وأوضح أن استمارة تمر كتبت بلغة بسيبطة للوصول لجميع فئات الشعب المصري، متابعاً:" هذه الصيغة كانت فكرتها الأساسية كيف للمواطن الموجود في كل قرى مصر أن يكون شريكاً في المعركة ضد الإخوان، وكان لدينا ادراك تام أن الجماعة تنظيم له من القوة والإنتشار على مستوى الجمهورية، وكان كل عضو مستعد أن يفقد حياته ثمن لما يروج له داخل التنظيم أن استشهادك جزائه الجنة".

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