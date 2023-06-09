محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": المواطن انخدع في شعارات الإخوان والممارسة أثبتت العكس

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المواطن انخدع في شعارات جماعة الإخوان والممارسة على أرض الواقع أثبتت العكس.

وأضاف أن الجميع اكتشف أنهم أمام واقع مختلف تماماً وأن هناك جماعة تختطف كل ثمار هذا الحراك، وحتى قطاعات المصريين الذي تفائلت في بداية الأحداث أن ذلك يمكن أن يكون عصر جديد للدولة والتاريخ المصري.

وأشار إلى أن هذه النتيجة كانت تقول أن هذه الجماعة أثناء الأحداث على مدار شهور "المشاركة لا مغالبة، ونحمل الخير لمصر"، وكانت هذه الشعارات تسعد من لا يعرف تاريخ الإخوان.