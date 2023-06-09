الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“مصر للطيران”: نقل رحلات “القصيم” إلى مبني الركاب رقم 3 اعتبارًا من السبت

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، منذ قليل، عن نقل رحلاتها المتجهة إلى القصيم من مبني الرحلات الموسمية إلى مبني الركاب رقم 3، اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 10 يونيو.

واكدت الشركة في بيان لها، أنه تقرر نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية من مبني الرحلات الموسمية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وناشدت الشركة، عملائها بضرورة التواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران  على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولى 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع تابع لـ"مصر للطيران" أو الوكيل السياحي.

مصر للطيران مطار القصيم الرحلات الموسمية الوكيل السياحي المطارات المصرية

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