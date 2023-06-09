الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تقدم تدريبات مكثفة للهيئة العامة لتعليم الكبار

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

قدم نادي المدربين ولجنة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدريبات مكثفة على مدار ٣ أيام لقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل رفع مهاراتهم، بحضور الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية والهيئة. 

يذكر أن هذا التدريب الثاني الذي يقدم للعاملين بهيئة تعليم الكبار، من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

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وخلال اليوم الأول قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، تدريب بعنوان «القيادة وإدارة الأزمات»، وفي اليوم الثاني قدم كل من إبراهيم رمضان عضو التنسيقية، تدريب بعنوان «التأهل لجائزة التميز الحكومي»، والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تدريب عن «الجودة والتميز المؤسسي».

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فيما اختتم التدريب في اليوم الثالث، النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بمحاضرة عن «العمل الجماعي والاتصال». 

وفي نهاية التدريب قام الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة، بتكريم ممثلي التنسيقية المشاركين في التدريب وأيضًا المتدربين من العاملين بالهيئة، وأثنى على جهود التنسيقية في دعم وتطوير مهارات العاملين في الهيئة. 

حضر التدريب من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤمن سيد مسئول لجنة البروتوكولات وإسلام حمدي عضو لجنة البروتوكولات ونادي المدربين وأحمد حسام من نادي المدربين.

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نادي المدربين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتور محمد ناصف الهيئة العامة لتعليم الكبار التنسيقية

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