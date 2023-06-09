السعودية: كاميرات للتوثيق وشبكة طرق لخدمة حجاج بيت الله

تستعد المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل، فقد بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن تطبيق كاميرات التوثيق يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين موظفي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

وفى ذات السياق، أكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة كامل الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، أبرزها تهيئة شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، حيث تم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على شبكة طرق المدينة المنورة التي يتجاوز أطوالها 6000 كم، منها أكثر من 1000 كم تخدم ضيوف الرحمن بشكل مباشر.

وقد تم تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة على الطرق المؤدية للمدينة، ومنها إصلاح الطبقة الإسفلتية بطول 405 كم، وتنفيذ الدهانات على الطرق بطول 514 كم، إضافة إلى إصلاح فواصل التمدد بطول 5020 مترًا طوليًا، إضافة لتنفيذ أعمال السياج على الطرق بطول 38000 متر طولي.

كما تم إنارة الطرق بالطاقة الشمسية أو العادية بحوالي 96 كم، إضافة إلى إصلاح التقاطعات بحوالي 36 موقعًا، مع معالجة 31 نقطة وقد شملت الأعمال عدداً من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم ضيوف الرحمن، ومنها طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع والبالغ طوله 199 كم في الجزء الواقع بالمدينة، إضافة بـ7 تقاطعات؛ كما شملت الأعمال طريق القصيم المدينة المنورة ينبع رابغ السريع، والذي يبلغ إجمالي أطواله 430 كم، إضافة لـ22 تقاطعا

ومن أبرز الطرق أيضاً التي تم تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة عليها طريق المدينة المنورة حائل المباشر، والذي يبلغ إجمالي أطواله 124 كم في الجزء الواقع بالمدينة، إضافة لطريق المدينة المنورة/ تبوك.