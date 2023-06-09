مع قرب موعد إجازة نهاية العام، يحرص آلاف الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، ويعد من أبرز الأمور التي تستحوذ بها عقول المواطنين على الرأي العام المصري في الفترة الحالية، وخاصة مع انتهاء أكثر الامتحانات وإعلان النتائج في الفترة الحالية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وارتفعت معدلات البحث عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد “2023-2024”، وذلك لمعرفة البدء الفعلي للعام الدراسي الجديد.

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2024



وحول ميعاد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024، تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار الخريطة الزمنية للعام الجديد.

ومن المتوقع أن تقرر وزارة التربية والتعليم، انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في نهاية شهر سبتمبر أو مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2023.

التقديم في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس الحكومية 2023 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، ويستمر التقديم في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد “2023-2024” إلى يوم 30 يونيو.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتاح لولي الأمر التقديم في المدارس الحكومية بالعام الدراسي 2023-2024 ويكون من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، والقيام بتسجيل البيانات المطلوبة، منوها إلى أنه يتاح لولى الأمر أن يقدم في ثلاث مدارس للطالب.

ويمكن الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، باختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر بالبوابة وتسجيل البيانات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول بإدخال الرقم القومي وكتابة كلمة المرور، ثم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل "سواء رسمية أو سواء رسمية لغات"، والضغط على بدء التسجيل، ثم تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل، وتسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن، وأخيرًا حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل.