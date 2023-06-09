الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

مع قرب موعد إجازة نهاية العام، يحرص آلاف الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، ويعد من أبرز الأمور التي تستحوذ بها عقول المواطنين على الرأي العام المصري في الفترة الحالية، وخاصة مع انتهاء أكثر الامتحانات وإعلان النتائج في الفترة الحالية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وارتفعت معدلات البحث عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد “2023-2024”، وذلك لمعرفة البدء الفعلي للعام الدراسي الجديد.

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2024
 

وحول ميعاد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024، تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار الخريطة الزمنية للعام الجديد.

ومن المتوقع أن تقرر وزارة التربية والتعليم، انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في نهاية شهر سبتمبر أو مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2023.

التقديم في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس الحكومية 2023 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، ويستمر التقديم في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد “2023-2024” إلى يوم  30 يونيو.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتاح لولي الأمر التقديم في المدارس الحكومية بالعام الدراسي 2023-2024 ويكون من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، والقيام بتسجيل البيانات المطلوبة، منوها إلى أنه يتاح لولى الأمر أن يقدم في ثلاث مدارس للطالب.

تنسيق مدرسة توشيبا العربى 2023 وشروط التقديم

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023.. وشروط التقديم في كافة المحافظات

ويمكن الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، باختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر بالبوابة وتسجيل البيانات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول بإدخال الرقم القومي وكتابة كلمة المرور، ثم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل "سواء رسمية أو سواء رسمية لغات"، والضغط على بدء التسجيل، ثم تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل، وتسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن، وأخيرًا حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل.

اقرأ أيضاً

متحدث التربية والتعليم: نستعد من بداية العام الدراسى لامتحانات الثانوية العامة

موعد بداية العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد 2023 بداية العام الدراسي الجديد العام الدراسى الجديد العام الدراسي الجديد 2023

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة مهاجم الوداد وغيابه عن مباراة الأهلى

وزارة البترول: إنجاز وحسم 1632 شكوى تلقتها عبر منظومة الشكاوى الموحدة

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

البشلاوي: "الحوار الوطنى" فرصة كبيرة لطرح المشكلات التى تواجه الرياضيين

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48