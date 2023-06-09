متحدث التربية والتعليم: نستعد من بداية العام الدراسي لامتحانات الثانوية العامة

أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة بشكل عام، قائلًا: "إن الوزارة تستعد لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي".

وأضاف شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن خلال التيرم الأول، عقد الدكتور رضا حجازي مؤتمر صحفي أوضح خلاله كل التفاصيل المتعلقة بمواصفات امتحانات الثانوية العامة مبكرًا، حتى يكون لدى الطلاب كافة المعلومات بشكل مفصل بفترة كافية قبل الامتحانات.

وأوضح أن من بين أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي، هي المتعلقة بتقسيمة الامتحانات، ما بين الـ85% متمثل في الاختيار من متعدد، وما لا يزيد عن 15% أسئلة مقال، لافتًا إلى أن الهدف من طرح أسئلة المقال في الامتحانات هو مسمى "إنتاج المعرفة"، بمعنى أن الطالب يكتب بنفسه المعرفة الذي يحصلها بنفسه من خلال الإجابة على الأسئلة المقالية.

وأشار إلى أنه تم طرح نماذج استرشادية خلال شهر مارس الماضي، بهدف تدريب الطلاب بشكل جيد على الشكل العام للامتحانات، وهو ما تم طرحه على موقع الوزارة، كما أنه منذ حوالي شهر ونصف، عقد الدكتور رضا حجازي مؤتمر صحفي آخر للإعلان عن كافة المواصفات الخاصة للامتحانات، والذي تم خلاله أيضاً الإعلان عن تقليل عدد الأسئلة حتى يمتلك الطلاب وقت كافي للإجابة وكذلك لمراجعة الامتحان.