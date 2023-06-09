البيت الأبيض: مساعدات إيرانية روسية في بناء مصنع للطائرات بدون طيار شرقي موسكو

أعلنت نتائج المخابرات الامريكية الصادرة عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن تزويد إيران روسيا بالمواد اللازمة لبناء مصنع للطائرات بدون طيار شرق موسكو، حيث يسعى الكرملين إلى تأمين إمدادات ثابتة من الأسلحة في استمرار العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن مصنعًا في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة الروسية قد يبدأ العمل في أوائل العام المقبل.

وأضاف كيربي إن المسؤولين الأمريكيين قرروا أيضًا أن إيران تواصل تزويد الجيش الروسي بطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه مصنوعة في إيران، حيث يتم شحن الطائرات بدون طيار عبر بحر قزوين، من أميراباد في إيران إلى ماخاتشكالا، روسيا، ثم يتم استخدامها من قبل روسيا القوات ضد أوكرانيا.

وكانت قد تلقت روسيا مئات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه، بالإضافة إلى المعدات المتعلقة بإنتاج الطائرات بدون طيار، من إيران، وفقًا للبيت الأبيض.

وقال كيربي: "هذه شراكة دفاعية واسعة النطاق تضر بأوكرانيا وجيران إيران والمجتمع الدولي، ونحن نواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لفضح هذه الأنشطة وتعطيلها، بما في ذلك من خلال مشاركة هذا مع الجمهور - ونحن على استعداد لبذل المزيد."

وتابع كيربي إن الإدارة الديمقراطية اليوم الجمعة، ستعلن عن استشارة جديدة تهدف إلى مساعدة الشركات والحكومات الأخرى على وضع إجراءات لضمان عدم مساهمتها عن غير قصد في برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.

وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة قواعد تهدف إلى قطع تدفق مكونات الطائرات بدون طيار إلى روسيا وإيران.

وكان قد نشر البيت الأبيض أيضًا صورًا التقطت عبر الأقمار الصناعية في أبريل الماضي للموقع الصناعي، على بعد عدة مئات من الأميال شرق موسكو ، حيث يعتقد أن المصنع "سيُبنى على الأرجح، وفق أسوشتيد برس.

كما صرحت إدارة الرئيس جو بايدن في ديسمبر بأنها تعتقد أن طهران وموسكو تفكران في إقامة خط تجميع للطائرات بدون طيار في روسيا من أجل حرب أوكرانيا، حيث تشير المعلومات الاستخباراتية الجديدة إلى أن المشروع، في منطقة يلابوغا في تتارستان، قد تجاوز مفهومه.