وزارة البترول: إنجاز وحسم 1632 شكوى تلقتها عبر منظومة الشكاوى الموحدة

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي على تنفيذ سياسات الدولة بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى العاملين والمواطنين الخاصة بقطاع البترول والغاز والتعدين.

منظومة الشكاوى الحكومية

وفى هذا الصدد، فقد تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية نحو 2007 من الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بحسب تقرير الحكومة اليوم الجمعة لرصد إجمالى الشكاوى التى وردت للمنظومة خلال شهر مايو الماضي.

إنجاز وحسم 1632 شكوى

وتعملت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال الهيئات والشركات التابعة لها ، ومركز المعلومات مع تلك الشكاوى، والتى أكدت فى بيانها المرسل لمنظومة الشكاوى الحكومية، أنه تم إنجاز وحسم نحو 1632 شكوى وبلاغاً من إجمالي الشكاوى الواردة، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 81%، بخلاف مئات الشكاوى الأخرى التى وردت من خلال صفحات السوشيال الميديا الخاصة بقطاع البترول ، وأيضا المواقع الإلكترونية، وسائل الواتساب الخاصة بالوزارة وبكل شركاتها.

أهم الشكاوى الواردة لقطاع البترول

ومن أهم تلك الشكاوى التى وردت لقطاع البترول هى : «توصيل الغاز للمنازل ، إسطوانات البوتاجاز، محطات الوقود، أراضى المشروعات، خطوت الأنابيب، تسريب الغاز، شكاوى العاملين من نقل وتعيين وإلغاء تكليفات وترقيات وإعارة ، وإجازات بدون مرتب، وفصل تعسفى، وعودة للعمل، ومشروع علاج، ومعاشات».

وأوضحت منظومة الشكاوى، أنها استقبلت خلال شهر مايو الماضي، نحو 126 ألف شكوى وطلب واستغاثة ، تم حفظ نحو 22 ألف شكوى منها طبقاً للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة.

وأشارت فى بيانها، إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية، تلقى عبر المنظومة نحو 2007 شكوى وبلاغاً، تم معالجة وحسم نحو 1632 شكوى بنسبى إنجاز بلغت 81%.