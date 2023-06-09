الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم أبو زيد يناقش مشكلة شائعات السوشيال ميديا في أحدث أغنياته "إشاعات"

كريم أبو زيد
كريم أبو زيد

طرح المطرب كريم أبو زيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “إشاعات” على يوتيوب، والتي تناقش مسالك تداول الإشاعات والأخبار غير صحيح بالسوشيال ميديا.

والأغنية من غناء وكلمات وألحان كريم أبي زيد، توزيع إسلام ساسو، وهندسة صوتية لكل من أحمد جودة ومحمود عزت، والكليب من إخراج نبيل مكاوي.

وتقول كلمات أغنية إشاعات:

إشاعات إشاعات إشاعات
كله بينقل حكايات
كله بيكدب وبيهري ويروج للإشاعات

إشاعات إشاعات إشاعات
ناس شغلتها اشتغالات
كله عمال يشير ف فضايح 
من غير إثباات

نازلين تهم كده عاطل ف باطل
بقينا كلنا مش سالكين
نسينا روحنا كده وبنماطل
وف عيوب بعض مركزين

يذكر أن آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائي مع المطرب الشعبي شحتة كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "إيزي إيزي" وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلي وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب في شهر مايو الماضي وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.

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