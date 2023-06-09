محافظ الجيزة يتفقد مشروع تغطية ترعة المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح الجمعة، مشروع تغطية ترعة المنصورية بدءًا من حدودها بحي الهرم مرورًا بتقاطعها مع الطريق الدائري حتى قرية شبرامنت بأبو النمرس وللوقوف والتعرف على مراحل العمل التي وصل إليها المشروع.

وتضمنت جولة المحافظ متابعة أعمال وضع بلاطات التغطية الخرسانية، بمسار الترعة بجوار مسجد الصحابة وقرية شبرامنت.

وتعرف محافظ الجيزة على نسب التنفيذ بمشروع تغطية ترعة المنصورية بدءًا من حدودها بحي الهرم مروراً بتقاطعها مع الطريق الدائري وحتى قرية شبرامنت بأبو النمرس، ومراحل العمل بمشروع تغطية ترعة المنصورية ضمن مشروع التغطية الممتد من حدود الترعة بنطاق حي الهرم وتقاطعها مع الطريق الدائري وحتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بقرية شبرامنت بطول ١.٥ كم بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار خطه الدولة وبالتعاون مع كل الأجهزة المعنية لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية.

وكلف اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة للأعمال برفع المخلفات الخاصة بنواتج أعمال التغطية قبل الاستلام المبدئي للمشروع بالقطاعات التي تم الانتهاء منها لتسهيل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسطح الطريق وللحفاظ على الشكل الحضاري.

وشدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة بسرعه انجاز المشروع بقطاعات مركز ومدينة ابو النمرس والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية والدورية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه انتظام جدول التنفيذ.

كما تفقد اللواء أحمد راشد أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المريوطية نطاق مركز أبو النمرس.