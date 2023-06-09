المفتي: توسعة الحرم المكي جاءت بفتوى تحقيقًا لمصالح المسلمين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لم يكن لأحد أن يتصور حجم الزحام الذي تشهده شعائر الطواف والسعي في 2023 أو في العام الهجري 1444.

وتابع “علام" خلال حلقة برنامجه "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس": "الزمان والمكان من العوامل المؤثرة في تغير الأحكام، فقد جاءت رسالة الإسلام مرنًة لتحقق مصالح الناس، ليؤدي باحكامه الى التهذيب والى تزكية النفوس والى الارتقاء بالنفس الانسانية والسمو بها الى افاق عالية مما يحقق مصالح الانسان في الدنيا والاخرة ويحقق مصالحه في الدنيا بان يكون السلوك الانساني في هذه الحياة، نابعا ومتأثرا بهذه النفس الانسانية التي سمت وارتقت وزكت وذلك كله محصن في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سأله سيدنا جبريل ما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.

واستكمل: “منظومة العبادات التي جاء بها دين الإسلام هدفها الأساسي تحقيق الرقابة الذاتية للإنسان، إلا أنه في الظروف الطارئة تتدخل الفتوى للتخفيف عن المسلم، وهو ما ينطبق على الطواف والسعي بالتزامن مع حالات الزحام والإقبال الشديد”.

وتابع: “محيط المسجد الحرام كان ضيقا في السابق، وهو ما استدعى التدخل للتوسع أفقيًا ورأسيًا في الحرم المكي، لاحتواء الأعداد الكبيرة المقبلة على أداء مناسك الحج”.

ونوه المفتي، إلى أن بعض الناس يقول: “أنا لا أطوف إلا في مكاني القديم ولا أسعى إلا في المكان القديم”.

وعلق: “أئمة المسلمين العظماء ذكروا هذه الحالة في أزمانهم عندما كثر الناس وكثر الزحام وفق معطيات العصر في زمنهم، وجدناهم يصرحون بانه كلما وسع في المسجد الحرام فانه يكون مطاف ولا حرج على الناس أن يطوفوا بذلك، والمسعى كذلك هو مازال في الحيز الذي بين الجبلين لم يغادر الجبلين بعد مع هذه التوسعة الكبيرة التي وسع عليها المسعى في زمننا هذا”.

وأكد: “إذا نحن أمام تغير للفتاوى وتغير للاحكام استجابة للظروف والضرورة التي اقتضت ذلك”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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