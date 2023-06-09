الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لفتة إنسانية.. 4 متطوعين لترجمة خطبة الجمعة للغة الإشارة بأحد مساجد الفيوم

4 رجال متطوعين لمساعدة
4 رجال متطوعين لمساعدة أصحاب الهمم في ترجمة خطبة للصم والبكم

رصدت كاميرا "الدستور" فعاليات صلاة الجمعة داخل مسجد ناصر الكبير بمحافظة الفيوم، أحد الشيوخ أثناء قيامه بترجمة الخطبة بلغة الإشارة لذوي الهمم من "الصم والبكم"، في مشهد مؤثر لفت انتباه المصليين.

ووقف شخص داخل مكان مخصص أمام عدد من المصليين “الصم والبكم” يمعنون النظر له وهو يخاطبهم بلغة الإشارة، مترجمًا خطبة الجمعة لهم.

وقال الشيخ أيمن، موجه بمديرية التربية والتعليم في الفيوم، لـ" الدستور"، نحن 4 متطوعين لمساعدة أصحاب الهمم من أهل الفيوم وزوارها، وقسمنا أنفسنا على مدار الشهر، حيث يقوم متطوع بترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الهمم لمساعدتهم على فهمها".

وعلق الشيخ أحمد، أحد المتطوعين، بنكون في أسعد أوقاتنا أثناء ترجمة الخطبة بلغة الإشارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة وضعفاء السمع، وعملنا لوجه الله بدون أي مقابل من أي جهه حكومية أو أهلية ومكافآتنا عند الله  يكفينا حب الشباب لنا.

وتابع:"عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض".

وطالب الشيخ أيمن،بالتوسع في تطبيق التجربة على مساجد المحافظة لمساعدة ذوي الهمم على فهم دينهم".

وتابع:"اجتهدت لتعلم اغة الإشارات الدينية ليستطيع ترجمة الخطبة بدقة، ويسعى لترجمة القرآن بلغة الإشارة، متواصلًا مع ضعاف السمع من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي".

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4 رجال ترجمة خطبة الجمعة للصم والبكم متطوعين الفيوم

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