بعد نجاحه في "تحت الوصاية".. محمد عبد العظيم يحضر لمسلسل "باب العمارة" وفيلم "برشامة"

يعيش الفنان محمد عبد العظيم حالة من النشاط الفني بعدما استطاع أن يلفت الأنظار خلال موسم رمضان الماضي بعد مشاركته في مسلسل “تحت الوصاية” الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، ويستعد للمشاركة في بطولة مسلسل وفيلم خلال الفترة الحالية.

وانضم “عبد العظيم” مؤخرًا لأسرة مسلسل “باب العمارة” الذي يحضر صناعه لانطلاق تصويره قريبًا، من إخراج خيري سالم، ويعكف صناعه على إبرام التعاقدات مع الأبطال المشاركين فيه للإعلان عن كافة تفاصيله خلال أيام وتحديد موعد تصويره وموسم عرضه.

كما يحضر محمد عبد العظيم لتصوير مشاهده في فيلم “برشامة” الذي تعاقد على المشاركة فيه مع الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أيام قليلة على أن يعرض بموسم رأس السنة المقبل.

وتدور أحداث فيلم برشامة في إطار اجتماعي كوميدي حول ظاهرة الغش في الامتحانات وتأثيرها، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب.

فيلم برشامة يشارك في بطولته مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقي، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويعد الفيلم التعاون الثالث بين نيللي كريم وزوجها هشام عاشور خلال عام 2023، وذلك بعد زواجهما في أغسطس من عام 2021.

جدير بالذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي شاركها بطولته كل من: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر.

وفازت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، خلال حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان، وقدمها لها الفنان أحمد مالك، ووجهت منى الشكر للشركة المنتجة للمسلسل والمخرج محمد شاكر خضير وكل فريق العمل.