الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل بمركز كفر صقر بالشرقية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، إثر انقلاب تروسيكل، بدائرة مركز كفر صقر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصاب العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى كفر صقر المركزي كل من “خالد.ر.ع” - 45 سنة، مقيم قرية القواسم، و“محب.ع.م”، 18 سنة، مقيم منشأة يوسف، مصاب بكسر في الركبة اليسرى.

وتبيّن انقلاب تروسيكل أمام قرية يوسف منصور، مما أسفر عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، ويجري تلقى المصاب للعلاج اللازم.

أصيب آخر مصرع شخص مركز كفر صقر التحفظ على الجثة نقل المصاب

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