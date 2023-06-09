الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي غدا

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

يعقد البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، مؤتمرا صحفيًا غدا السبت، بمقر اتحاد الكرة للكشف عن استعدادات الفراعنة لخوض فعاليات بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبل.

ويعلن المدرب البرازيلى قائمة المنتخب الأوليمي خلال المؤتمر الذى سيقام فى الثانية ظهرا، بمقر اتحاد الكرة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع منتخب غانا يوم 15 يونيو.

وتبدأ فترة إعداد المنتخب الأوليمبى يوم الإثنين المقبل، استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والنيجر والجابون بعد استعادة موقعها فى البطولة على حساب الكاميرون، بقرار من لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقى لكرة القدم، بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

ويستهل الفراعنة أولى مبارياتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

ويعلن ميكالى فى مؤتمر الغد 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة، إضافة إلى تفاصيل معسكر الإسكندرية وموعد سفر المنتخب للمغرب وآخر ترتيبات المنتخب للبطولة.

وناشد ميكالى مختلف وسائل الإعلام بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية، مشددا على أنه وكل أفراد منظومة العمل بالمنتخب يبذلون قصاري جهدهم من أجل رسم الابتسامة على وجوه المصريين وتقديم بطولة تليق باسم ومكانة مصر الكروية.

12 يونيو 2024 أئمة أثنين اتحاد الأفريقي استعدادات استعادة

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