الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تجريف قوات الاحتلال بلدة كفرشوبا.. استنفار عسكرى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

استنفار عسكري على
استنفار عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل الاشتباكات التي حدثت اليوم بين قوات الجيش الإسرائيلي وعدد من اللبنانيين في قرية كفرشوبا.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن ما يحدث في بلدة كفرشوبا ليس وليد اللحظة، لكنه ناتج عن أسبوعين تقريبًا من الاستفزازات والمناوشات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين المواطنين اللبنانيين بكفرشوبا.

وأضاف أن كفرشوبا هى منطقة حدودية يمر بها الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل ووقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

كما أشار إلى أن أجزاءً كبيرة من قرية كفرشوبا تقع ضمن سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث تعتبر منطقة ضمن 13 منطقة يتحفظ الجيش اللبناني على وجود الجيش الإسرائيلي فيها.

وتابع: "قبل نحو أسبوعين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات إنشائية في هذه المنطقة لإنشاء سور وأنفاق، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتجريف عدد من المناطق في هذه البلدة، ما أدى إلى اعتراض عدد من الأهالي على مدار الأيام الماضية".

واستكمل: "في الصباح الباكر اليوم كان هناك شبه تجمع كبير لعدد من سكان المنطقة، بالإضافة إلى قدوم أهالي المناطق المجاورة لدعم أهالي كفرشوبا، ثم تحولت هذه التظاهرات إلى محاولة اقتحام سياج الأسلاك الشائكة ورد الجيش الإسرائيلي بقنابل مسيلة للدموع، مما أدى إلى احتشاد عدد كبير من الجيش اللبناني وسط حالة استنفار عامة".

كفر شوبا بلدة كفر شوبا الحدود اللبنانية الإسرائيلية القاهرة الإخبارية ​الجيش الإسرائيلي لبنان

الأكثر قراءة

طلبوا منها تصريح دفن "قدم والدتها" فألقتها فى القمامة بحدائق المعادى

الرئيس السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل أى خلاف

مصرع طالبين سقطا بجرار زراعى فى ترعة بالمنوفية

بيان مهم من "الداخلية" بشأن سفر حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

عقب ظهور قرش النمر.. أبرز المعلومات عن أشهر أنواع الأسماك المفترسة

محمد صلاح يلعب "طاولة" على متن يخت فى الغردقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية