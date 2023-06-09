مراكز المنيا تواصل كسح مياه الأمطار ورفع الأشجار المحطمة إثر الطقس السيئ

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من جهودها لرفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار عن طريق عربات الكسح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورفع أعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت نتيجة الرياح الشديدة والأمطار، التي شهدتها المحافظة أمس الخميس وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الجهود وكسح المياه من الشوارع لتيسير حركة السير.

وقال اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية واصلت الجهود من قبل الوحدة المحلية وأجهزتها التنفيذية، لسحب وشفط تجمعات المياه من شوارع المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامة الأرواح.

وكلف أحمد عمر سكرتير المدينة والمشرف العام على الحملة الميكانيكية بمتابعة أعمال سحب المياه من شوارع المدينة والدفع بكافة عربات الكسح بالحملة، لعمل اللازم وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا لإنجاز تكليفات محافظ المنيا.

- رفع النخيل والأشجار المتساقطة في طرق دير مواس

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية والوحدات التابعة تواصل رفع الاثار التي خلفتها سوء الأحوال الجوية من نخيل واشجار متساقطة علي الطرق وعودة الأمور الي طبيعتها للتيسير علي المواطنين، وعدم ترك ما يعوق حركتهم حيث تم رفع عدد كبير من الأشجار المتساقطة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة بنطاق مجلس قروي كفر خزام بمتابعة احمد عبد الحكم رئيس القرية بإشراف رئيس المركز ونوابه كما تم اصلاح اسلاك الكهرباء التي تأثرت بالعاصفة الترابية والأمطار .

وشدد رئيس المركز علي جميع نوابه ورؤساء القري ومديرو الإدارات ورؤساء المصالح والقطاعات والشركات بعدم ترك مواقعهم، والتحرك فور صوب أي موضع شكوي وتكثيف الجهود لرفع أي عائق وإصلاح أي عطل في أي مرفق .

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار كانت قد أعلنت حالة الطوارئ بالتنسيق مع كافة الإدارات الخدمية، واستمرار الدفع بسيارات الكسح الخاصة بشركة المياه والصرف الصحي ومجلس المدينة للشوارع الرئيسية والفرعية لشفط مياه الأمطار، وكذلك اللوادر لرفع أعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت إثر العاصفة وجاري إصلاح بعض أعطال الكهرباء بالوحدات القروية.

- رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للطقس السيئ في مغاغة



وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة أنه كلف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات قد تنجم نتيجة لسوء الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع أي طارئ والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة حيث قام قسم الإنارة العامة بالمدينة والقرى بصيانة ورفع أعمدة وكشافات الإنارة العامة المتساقطة والمائلة علي الطرق والتعامل الفوري والتدخل السريع لإصلاح الأعطال التي تسببها سوء الأحوال الجوية وفتح الطريق أمام حركة السير كما قامت الوحدة المحلية ووحدة الدفاع المدني ووحده مرور مغاغة برفع الأشجار المتساقطة علي طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية طنبدي وقرية العباسية وقرية حميدة الجندي بمعدات الوحدة المحلية.

وشدد رئيس المركز علي التواجد بالشوارع على مدار الساعة سواء بالمدينة او القري والتدخل الفوري عند تلقي أي بلاغات بوجود اعطال، مؤكدا أن غرفة العمليات تستقبل على مدار الـ 24 ساعة أي بلاغات لأعطال المرافق والتواصل مع شركتي الكهرباء والمياه ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي عطل طارئ في أي مرفق.

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