برعاية وزير الرياضة.. انطلاق بطولة "ستريت وورك اوت" المؤهلة لبطولة العالم اليوم

ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، برئاسة إسلام قرطام، بطولة الجمهورية للستريت وورك أوت، والمؤهلة لبطولة العالم بلاتفيا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تقام البطولة هذا العام علي مرحلتين، الأولي تنطلق مساء اليوم الجمعة بمدينة نصر وذلك لفئتي الاسترنث (ولاد وبنات)، وفئة الباور، على أن تقام المرحلة الثانية يوم الجمعة 16 يونيو باستاد القاهرة لفئة الفري ستايل.

ونجح منتخب مصر للستريت وورك أوت في تحقيق إنجاز كبير في نسخة بطولة العالم من العام الماضي، حيث حصل اللاعب مازن أحمد علي المركز الأول علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن خفيف، و عبدالرحمن ممدوح المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن متوسط، وعمر الجندي المركز الأول فئة السترنث الوزن المتوسط، ومصطفى العراقي المركز الثاني فئة السترنث الوزن الخفيف، وياسر محمد المركز الثاني في فئة الباور الوزن الخفيف، و أشرف عادل المركز الرابع فئة الباور، وروان ناصر المركز الخامس فئة الاسترنث بنات.

- قرطام: ما يحققه لاعبو منتخب مصر لرياضات الشارع واللياقة التنافسية إنجاز تاريخي للرياضة المصرية

من جانبه اكد إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن ما يحققه لاعبو منتخب مصر لرياضات الشارع واللياقة التنافسية هو إنجاز تاريخي للرياضة المصرية، بعد ما نجح الاتحاد في توسيع قاعدة الرياضة من الممارسة إلى المنافسة على البطولات وهو ما وضح جليا في بطولة العالم العام الماضي.

وتابع قرطام قائلا:"ما تحقق دفع الاتحاد لتقديم الدعم لهؤلاء اللاعبين، لتشريف مصر في جميع البطولات العالمية في كل ارجاء العالم.

وكشف "قرطام"، ان بطولة الجمهورية هذا العام تصل جوائزها المالية إلى 100 ألف جنيه، إلي جانب مشاركة الفائزين بالمراكز الأولي في بطولة العالم بدولة لاتفيا، متمنيا أن يواصل اللاعبون تحقيق انجازات جديدة ومراكز مشرفة للرياضة المصرية في المحافل الدولية.