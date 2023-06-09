السيسى: مصر مستعدة لتقديم خدماتها لموزمبيق فى مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد مصر لتقديم خدماتها لدولة موزمبيق في مجالات التدريب على مكافحة الجريمة خاصة الاختطاف والإرهاب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي: "ناقشت مع رئيس موزمبيق ما يمكن أن تقدمه مصر خصوصًا في مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب لما لنا فيه من خبرات طويلة".

وتابع: "مصر على استعداد لتدريب الأئمة والعلماء في موزمبيق وتبادل المعلومات والخبرات"، لافتًا إلى أن هناك توافقًا في الرؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي.