الرئيس السيسى: الجهل والفقر وراء استخدام الإرهاب كأداة للتخريب

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن جائحة كورونا أخّرت موعد زيارته لدولة موزمبيق، إذ كان من المخطط إجراء هذه الزيارة قبل عام 2021.

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحفي مع نظيره الموزمبيقي اليوم: "ناقشت مع رئيس موزمبيق تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وتابع: "اللجنة المشتركة وسرعة عقدها تشكل قوة دفع في التعاون بين البلدين في شتى المجالات من حيث البنية التحتية والتدريب الذي ستقدمه مصر لدولة موزمبيق في مكافحة الجريمة مثل جريمة الاختطاف أو مشكلة الإرهاب".

وواصل الرئيس السيسي: "لنا تجربة في الإرهاب منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي محصلة جهل وتخلف وفقر ينتج عنه التطرف واستخدام الإرهاب كأداة للتخريب".

الرئيس السيسى يصل موزمبيق

ووصل الرئيس السيسي، صباح اليوم، إلى دولة موزمبيق، آخر محطات جولته الإفريقية، التي زار خلالها دولتي أنجولا وزامبيا.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات ترصد وصول الرئيس السيسي إلى دولة موزمبيق، قادمًا من زامبيا، عقب مشاركته في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق، والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا).