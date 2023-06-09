شرطة البيئة تضبط 4 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة؛ بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مساعد وزير الداخلية، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية".

وأسفرت جهودها فى مجالي حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"، وحماية البيئة "المواد الغذائية" عن ضبط "4 قضايا"، عبارة عن 4 مصانع "3 منها بدون ترخيص" لإنتاج وتداول "المخصبات الزراعية- المواد الغذائية- المخللات".

وذلك بمضبوطات بلغت 53,15 طن مواد خام لمخصبات زراعية، 2840 عبوة منتج نهائى لمخصبات زراعية، 58,2 طن مواد غذائية، عدد 4 خطوط إنتاج عشوائية بمخالفات عبارة عن "مواد مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية، بدون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها"، وكذا مخالفات بيئية عبارة عن عدم وجود "سجل بيئى، سجل التخلص الآمن للمواد والمخلفات الخطرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.