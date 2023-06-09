الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة البيئة تضبط 4 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية

المخصبات الزراعية
المخصبات الزراعية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة؛ بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مساعد وزير الداخلية، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية".

وأسفرت جهودها فى مجالي حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"، وحماية البيئة "المواد الغذائية" عن ضبط "4 قضايا"، عبارة عن 4 مصانع "3 منها بدون ترخيص" لإنتاج وتداول "المخصبات الزراعية- المواد الغذائية- المخللات".

وذلك بمضبوطات بلغت 53,15 طن مواد خام لمخصبات زراعية، 2840 عبوة منتج نهائى لمخصبات زراعية، 58,2 طن مواد غذائية، عدد 4 خطوط إنتاج عشوائية بمخالفات عبارة عن "مواد مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية، بدون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها"، وكذا مخالفات بيئية عبارة عن عدم وجود "سجل بيئى، سجل التخلص الآمن للمواد والمخلفات الخطرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين