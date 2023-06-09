الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مساحتى".. حملة لطلاب إعلام للحد من التخزين بلا هدف (فيديو)

صباح الخير يا مصر
صباح الخير يا مصر

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام حملة إرشادية بعنوان "مساحتي" وهدفها الحد من تخزين المقتنيات بلا هدف.

وسلّط برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على مشروع تخرج "مساحتي"، حيث تستهدف الحملة إرشاد المواطنين بخصوص أهمية تقليل ظاهرة تخزين المقتنيات التي ليست لها أهمية.

واستضاف البرنامج الطالبات نبيلة يحيي ورنا إياد ومارينا ميلاد، أعضاء الحملة، وقالت مارينا ميلاد عن الحملة: «إحنا اخترنا اسم مساحتي؛ لأن الكراكيب تؤثر على المساحة في البيت، ولما عملنا بحثنا وجدنا أنها تستحوذ على مساحة من تفكيرنا ومشاعرنا عندما نتعلق بها".

فيما قالت نبيلة يحيي: "أكتر حاجة اشتغلنا عليها هي تخزين الأشياء ولم نركز على الجانب النفسي، تحدثنا عن نقاط إرشادية وعرفنا الناس الفارق بين التخزين من أجل إعادة الاستخدام وتخزين شيء لأننا نحب جمع بعض المقتنيات مثل العملات القديمة والطوابع، والشيء الثالث هو التخزين غير الصحي".

وقالت رنا إياد: "المصريون يميلون إلى التخزين، فوالدتي محتفظة بفستان خطوبتها منذ 25 سنة، وأرى أن هذا الشيء لا سبب له، لأن هذا الفستان لن تستفيد منه، فهى لم ترتده مرة أخرى ولم تستخدمه".

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