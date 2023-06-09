أنشطة متنوعة احتفالًا باليوم العالمى للبيئة فى متحف آثار الإسماعيلية

نظم متحف آثار الإسماعيلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حيث أقام المتحف مجموعة من الأنشطة المتنوعة لزوار المتحف وبخاصة الأطفال.

وشمل برنامج الاحتفالية التعريف بسبب الاحتفالية وأهمية الحفاظ على البيئة، وربطها بالتاريخ المصري القديم بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال.

كما شملت الاحتفالية جولة إرشادية للأطفال للتعرف على أهم القطع الأثرية والعناصر الزخرفية المرتبطة بموضوع الاحتفالية، وعقد ورشة تلوين للأطفال وإعادة تدوير الخامات باستخدام الزجاجات البلاستيك.