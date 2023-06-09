الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنشطة متنوعة احتفالًا باليوم العالمى للبيئة فى متحف آثار الإسماعيلية

أنشطة متنوعة احتفالًا
أنشطة متنوعة احتفالًا باليوم العالمي للبيئة

نظم متحف آثار الإسماعيلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حيث أقام المتحف مجموعة من الأنشطة المتنوعة لزوار المتحف وبخاصة الأطفال.  

وشمل برنامج الاحتفالية التعريف بسبب الاحتفالية وأهمية الحفاظ على البيئة، وربطها بالتاريخ المصري القديم بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال.

كما شملت الاحتفالية جولة إرشادية للأطفال للتعرف على أهم القطع الأثرية والعناصر الزخرفية المرتبطة بموضوع الاحتفالية، وعقد ورشة تلوين للأطفال وإعادة تدوير الخامات باستخدام الزجاجات البلاستيك.

متحف اثار الاسماعيلية تاريخ متحف آثار الإسماعيلية

الأكثر قراءة

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين السكة الحديد وشركة "كولواى مصر"

لتوزيع 88 طن مواد غذائية.. قافلة "تحيا مصر" تبدأ أعمالها بحلايب وشلاتين

سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة

إعادة انتخاب أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة

أمين عام الكوميسا: سياسات السيسى عززت قدرة التجمع على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وزير العمل: الحكومة تتبني برنامجا لخفض البطالة وزيادة معدلات النمو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس