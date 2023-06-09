البطريرك مار أغناطيوس يونان يحتفل بقداس عيد القربان المقدس

احتفل غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بالقداس الإلهي بمناسبة عيد القربان المقدس، وذلك على مذبح كنيسة العائلة المقدسة، سدّ البوشرية بجبل لبنان.

شارك في القداس المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية وكاهن إرسالية العائلة المقدسة للاجئين العراقيين في لبنان، والأب طارق خيّاط الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة. وخدم القداس جوق كنيسة مار بهنام وسارة – الفنار، بحضور ومشاركة جموع غفيرة من المؤمنين من رعية مار بهنام وسارة ومن إرسالية العائلة المقدسة.

وفي عظته قال البطريرك، هذا العيد الكبير الذي نحتفل به بهذا السرّ العظيم، سرّ القربان المقدس، سرّ جسد المسيح ودمه، ومعنا أولادنا الذين تناولوا هذا السرّ المقدس قبل بضعة أسابيع في كنيسة مار بهنام وسارة، وأصبحوا مثل الملائكة، لأنّهم اتّحدوا بالرب يسوع اتّحاداً وثيقاً مثلما وعد الله".

- عيد مهم في الكنيسة

ونوّه إلى أنّ "عيد القربان المقدس بالمعنى العامّي الذي نذكره دائماً، عيد الجسد الإلهي، هو عيد هامّ في الكنيسة، ابتدأت الكنيسة تحتفل به منذ أكثر من 500 سنة، لأنّه كان يُقام منذ بداية الكنيسة القداس الذي فيه يتناول المؤمنون جسد الرب يسوع ودمه، كما أوصى يسوع تلاميذه، إذ قال لهم: اصنعوا هذا لذكري"، لافتا إلى أنّ "الكنيسة وجدت أنّه من الضروري التأكيد على أنّ القربان المقدس هو نفسه يسوع المسيح الحاضر بيننا بسرّ جسده ودمه الأقدسين، لأنّه قبلَ حوالي 500 سنة في أوروبا، ظهرت التعاليم التي كانت تعتبر أنّ في القربان المقدس هناك رمز وليس يسوع بالذات".