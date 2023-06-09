مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم في طريق زفتي السنطة

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها رجل وابن شقيقه على طريق السنطة زفتي، وبين سيارة نصف نقل، ولاذ سائق السيارة بالفرار من مكان الحادث قبل وصول الشرطة.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور مركز شرطة زفتى، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل، بطريق بطريق زفتي- السنطة القديم، امام قرية الضبابشة الواقعة بالوحدة المحلية لقرية نهطاي، التابعة لدائرة مركز زفتى.

- تفاصيل الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة ومباحث مركز زفتى إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل بسبب السرعة الزائدة، وذلك أثناء خروج الدراجة البخارية من القرية للطريق السريع، الا انه واثناء عبورها الطريق مرت سيارة نصف نقل تُستخدم في نقل البضائع، فحدث التصادم اثناء محاولة الدراجة البخارية عبور الطريق إلي الجزء الآخر بسبب سرعة الطرفين، وعلي الفور تم الاتصال بالإسعاف الذي حضر سريعًا وتم الدفع بسيارتين، ولاذ سائق النصف نقل بالهرب.

ما أدى لوفاة رجل بالعقد الرابع من عمره نتيجة نزيف بالمخ وكسور ناتجة عن الحادث، وإصابة ابن شقيقه البالغ 18 سنة، وكلاهما مقيمان بقرية الضبابشة، وتم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى زفتى العام، احدهما لتلقي العلاج والآخر لوضعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث، واستدعاء أهلية المتوفي والتصريح بالدفن، ومتابعة علاج المصاب داخل مستشفى زفتي العام وتأجيل استجوابه لحين تحسن حالته الصحية.