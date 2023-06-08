الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص يوضح أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا اليوم

أكرم القصاص
أكرم القصاص

أوضح الكاتب أكرم القصاص، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الختامية للقمة الـ 22 لقادة تجمع الكوميسا، قائلًا: "مشاركة مصر في تجمع جنوب وشرق أفريقيا "الكوميسا" هو جزء في غاية الأهمية من استراتيجية مصرية استمرت على مدار 9 سنوات للشراكة والتعاون ودعم السلام، والتنمية، ودعم التبادل التجاري".

وأضاف “القصاص” خلال مداخلة هاتفية الإعلامية مع شافكي المنيري عبر برنامج التاسعة، أن مصر قدمت الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أنها تحرص على هذا السياق بشكل كبير لأن الكوميسا تعتبر أحد التجمعات الاقتصادية المهمة والتي تلعب دور فاعل جدًا في الشراكات والتبادل التجاري.

وأوضح أن هذه القمة تعقد تحت التكامل الاقتصادي المعروف باسم "الكوميسا المزدهرة "مثل الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة وكافة التفاصيل التجارية والصناعية والإقتصادية.

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