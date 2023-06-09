مع اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية توالى معها البحث عن موعد ومكان تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية للطلاب الراغبين في تقديم التظلمات عن المواد، التي يروا وجود إمكانية للتظلم فيها نتيجة لاجاباتهم خلال امتحانات الترم الثاني.



موعد ومكان تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية



يوضح موقع الدستور لطلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية موعد ومكان تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية وفق ما تم إعلانه من وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.



يبدأ تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية من السبت 10 يونيو ويستمر لمدة أسبوعين وتحتسب كذلك أيام الإجازات الأسبوعية.

ويكون تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بعد سداد مبلغ قيمته 35 جنيها للمادة الواحدة.



وكان قد اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بنسبة نجاح 77،23% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.



وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 81 ألفا و929 طالبا وعدد الناجحين 63 ألفا و278 طالبا على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية من خلال الرابط الذي تتيحه المحافظة ومديرية التربية والتعليم بها وهو الموجود هنا

بعد الضغط على الرابط

تظهر صفحة نتيجة الشهادة الإعدادية

كتابة رقم جلوس الطالب

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة المنوفية

السبت 22 يوليو 2023

امتحان اللغة العربية من 9 حتى 11:30

امتحان التربية الدينية من 12 حتى 1



الأحد 23 يوليو 2023

امتحان الجبر والإحصاء من 9 حتى 11

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 11:30 حتى 12:30



الإثنين 24 يوليو 2023

امتحان اللغة الإنجليزية من 9 حتى 11



الثلاثاء 25 يوليو 2023

امتحان العلوم من 9 حتى 11



الأربعاء 26 يوليو 2023

امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 حتى 11

امتحان التربية الفنية من 11:30 حتى 1:30



السبت 29 يوليو 2023

امتحان الهندسة من 9 حتى 11

امتحان التربية الدينية من 11:30 حتى 1