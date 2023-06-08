محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 77.23%

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 بنسبة نجاح 77،23% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ إجمالى عدد الحاضرين 81 ألفا و929 طالبا وعدد الناجحين 63 ألفا و278 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو بنسبة نجاح 57 ،78% وبلغ عدد المتقدمين 28 طالبا وعدد الناجحين 22 طالبا، فيما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو بنسبة نجاح 85،6 % وتقدم للامتحان 1882 طالب وحضر 1646 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو بنسبة نجاح 76،92 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 13 طالبا وعدد الناجحين 10 طلاب، واعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99،37% بإجمالى عدد المتقدمين 158 طالب وعدد الناجحين 157 طالب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.