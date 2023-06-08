ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 التيرم الثاني

مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في الكثير من المحافظات شغل بال الطلاب معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 الترم الثاني عبر الدستور، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس أو الاسم، عقب أن سيطرت نتائج التيرم الثاني بمحافظة المنوفية على المحرك العالمي للبحث جوجل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنوفية

وتنشر "الدستور" في هذه السطور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023.

أكدت محافظة المنوفية أن نتائج الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2022/ 2023 تم نشرها من خلال الرابط الجديد بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، وقالت إن نسبة نجاح 77.23% في المدارس الرسمية والرياضية والمدارس الخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ إجمالى عدد الحاضرين حوالي 81 ألفا و929 طالبا وبلغ عدد الناجحين حوالي 63 ألفا و278 طالبا.

وكشفت أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 قد تم الإعلان عنها رسميًا من خلال رابط مديرية التربية والتعليم الرسمي بمحافظة المنوفية، وقالت سوف أن سيتم تسلم نسخة من هذه النتيجة في كل مدرسة في الساعات القادمة لكي يتم الحصول عليها لكل طالب باسمه.

والمجموع في درجات الترم الأول والترم الثاني بالشهادة الإعدادية من مجموع 280 درجة، وكل ترم 140، وسيكون درجة النجاح من مجموع 140 درجة بنسبة حوالي 50%، وبدون إضافة المجموع 3 مواد هي (الحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية)، إلى المجموع الكلي.

عبر الدستور.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

يمكنك أيضا الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بنهاية عام 2023 عبر الدخول بموقع بوابة التعليم الأساسي التابعة بوزارة التربية والتعليم أو الدستور كالاتي: