الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيب يكشف لـ"الدستور" سبب حدوث الزائدة الدودية وكيفية تجنبها

طبيب
طبيب

كشف الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير -كلية الطب القصر العيني - جامعة القاهرة، عن السبب وراء الشعور بالألم الخاص بالزائدة الدودية، وعن أسباب حدوثها وكيفية التعامل مع هذا الألم.

 

 وأوضح أن سبب حدوثها انسداد في بطانة الزائدة الدودية ومن ثم تتكاثر البكتيريا بسرعة، وهذا يسبب التهاب الزائدة الدودية وتورمها وإن لم يتم السيطرة عليها تنفجر وتشكل خطر كبير على الإنسان المٌصاب.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "وعن أعراض الإصابة بالزائدة الدودية الشعور بألم شديد ومفاجئ في الجانب الأيمن بالجزء السفلي من البطن، وحول السرة، ويزيد هذا الألم في الوقت الذي يحدث فيه سعال أو المشي الكثير والمستمر، بجانب فقدان الشهية، والإصابة بالإمساك أو الإسهال، والانتفاخ الشديد والواضح في البطن".

 

نصائح طبيب لتجنب انفجار الزائدة

وأضاف الدكتور محمد : "يجب على الشخص المُصاب بالزائدة الدودية تجنب النشاط الشاق في بداية الإصابة به حتى لا يتفاقم الأمر، يجب على الشخص المصاب وضع وسادة على بطنه، بالإضافة إلى الضغط عليها قبل السعال أو الضحك أو التحرك حتى يساعد هذا في تخفيف الآلم التي يشعر بها المريض، وأنصح للمصاب بالزائدة الدودية النوم والاسترخاء لأن هذا يساعد على تخفيف الآلام، المتابعة مع الطبيب المعالج بشكل مستمر حتي يؤكد لك عدم وجود خطورة عليك أو أنك تفعل شيئًا يٌسبب إنفجار الزائدة".

 

ونصح الدكتور منيسي المريض المُصاب بالزائدة الدودية بتجنب الضغط العصبي والتوتر، لأنه يزيد الآلام وقد يؤدي إلى انفجارها.

أستاذ أمراض الجهاز الهضمي التهاب الزائدة الجهاز الهضمي والكبد الزائدة القصر العيني أمراض الجهاز الهضمي

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