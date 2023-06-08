بشتو: 13 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين دول الكوميسا

قال أحمد بشتو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لوساكا بزامبيا، إن الجلسة الختامية لتجمع الكوميسا في القمة الـ 22 بحضور 21 دولة، كان واضحًا منذ بداية اليوم التقارب الشديد بين القادة وأن تبني زامبيا على النجاح الذي حققته مصر في دورتها السابقة.

وقال بشتو، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" إن أجندة المستقبل لقمة الكوميسا حرصت على إضافة القيمة المضافة والتي تعني الاستفادة من كل المواد الخام التي تخرج منها، أو القطاعات التي أضيفت مثل صناعة الدواء .

تصدير الدواء المصري لدول الكوميسا

وتابع أن مصر ورّدت 30 مليون جرعه لقاح كورونا للقارة الإفريقية في فترة الوباء، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تصنيع دواء خاص للدول الإفريقية، وكذلك الاهتمام بالطاقة الخضراء من إنشاء شبكات واستثمارات، وكذلك الاهتمام بملف السياحة بمصر وباقي دول الكوميسا، مؤكدًا أن هناك زيادة في ملف التبادل التجاري وصلت إلى 13 مليار دولار بين دول الكوميسا.

أشار إلى أن رئيس زامبيا أكد أنه سيظل متصلًا بمصر من أجل المشورة وأخذ النصائح في إدارته للكوميسا.