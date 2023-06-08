وكيل "تعليم البحيرة" يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات التعليمية وذلك عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور محمد الغراوى مدير عام الشئون التنفيذية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية ومراجعة كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ١١٥ لجنة و٤١ استراحة بعدد ١٨ ادارة تعليمية بالإضافة الى التأكيد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

كما تم خلال الاجتماع التشديد على قيام كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه التنبيه بالالتزام بما يلي: التوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأية إجابة مدونة في كراسة الأسئلة، مع حظر وجود أية أجهزة هاتف محمول، وساعات إلكترونية أو أي أجهزة أخرى تتيح التواصل مع الآخرين لجميع المتواجدين داخل اللجان طلاب أو ملاحظين.

كما تم التنبيه على مسئولية مركز توزيع الأسئلة عن توزيع الأسئلة، والالتزام بالميعاد المحدد لذلك، وعدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية، مع العمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان.

وكذلك التواصل مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور، مع توفير الأعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان باعداد مناسبة وكافية، والتأكد من توافر الأثاث المناسب “مقاعد ملائمة لطلاب الثانوية العامة” باللجان التى تتم بمدارس ابتدائية.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتواجد المستمر وتفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية والعمل على توفير وتهيئة الجو النفسي الملائم للطلاب.