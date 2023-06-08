إحالة أوراق بائع أسماك للمفتى قتل شخصا فى الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، إحالة أوراق بائع أسماك إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة دور الانعقاد المقبلة للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل المجني عليه " م.إ.أ".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، مما تسبب في وفاته بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على إثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.إ.أ" وبين المتهم " ص.م.م" سماك ، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باعته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصطدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرار إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.