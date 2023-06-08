حقيقة حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادى شواطئ مدينة الغردقة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي وزارة البيئة بلاغًا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة وذلك للتوجه لموقع البلاغ للتحقق من ملابسات الحادث.

هذا وقد انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark علي أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وقد أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبي سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح غدًا الجمعة، بالتنسيق مع السيد محافظ البحر الأحمر.

وإذ تؤكد وزارة البيئة أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام والبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصا علي سلامتهم.