وزير الري: جموع المهندسين اختاروا تجديد الثقة في النقيب طارق النبراوي

أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الري، بجهود كل من حاول التدخل لحل أزمة نقابة المهندسين، مُشيدًا بجهود الفريق كامل الوزير وزير النقل، ومساهمته لحل الأزمة.

وأضاف وزير الري أن جموع المهندسين اختاروا تجديد الثقة في المهندس طارق النبراوي كنقيب للمهندسين.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بمقر نقابة المهندسين بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، لعرض ما توصلت إليه جهود حل الأزمة داخل النقابة.

حضر المؤتمر كلا من النقبب العام طارق النبراوي والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، والمهندس يسري الديب الأمين العام والمهندس حسام رزق وإيهاب خضر، وكيلي النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، وم. أحمد صبري الأمين العام المساعد، وم. معتز بركات، أمين الصندوق المساعد.