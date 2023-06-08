أوسوريو يحذر لاعبي الزمالك من زيادة الوزن خلال الراحة

وجه الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحذيرًا شديد اللهجة للاعبين بعدم الإفراط في تناول الأكل؛ خشية زيادة الوزن خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق هذا الأسبوع.

‏حذر أوسوريو اللاعبين بتوقيع غرامات مالية كبيرة حال زيادة وزن أي لاعب وسيتم خصم 10,000 جنيه على كل كيلو زيادة في وزن اي لاعب وسيقوم بوزن كل اللاعبين قبل استئناف الفريق تدريباته استعدادا لمباراة فاركو في كأس مصر المقرر إقامتها يوم 23 يونيو المقبل.

كان أوسوريو قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 1/2.

‏وقرر أوسوريو وضع برنامج إعداد بدني خاص للاعبين قبل مباراة فاركو في الكأس والعمل علي زيادة الحمل التدريبي البدني للاعبين والوصول بهم لأعلى فورمة من أجل المنافسة على كأس مصر والبطولة العربية التي سيشارك فيها الزمالك في يوليو القادم في السعودية.