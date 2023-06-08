سامسونج تعلن عن آخر تحديثات أجهزتها المنزلية خلال مؤتمر Bespoke Life 2023 الافتراضي

عزمت سامسونج للإلكترونيات الاحتفال ببداية فصل جديد للأجهزة المنزلية في المؤتمر الافتراضي Bespoke Life 2023، المعرض السنوي الثالث للشركة، حيث عرضت فيه آخر التحديثات لتشكيلة أجهزتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، وغرفة الأخبار، وقناتها على اليوتيوب، في السادس من يونيو الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، لاكتشاف رؤية الشركة الموسعة "Bespoke Life"، ودورها في تغيير حياة المستخدمين من خلال الاستدامة والاتصال والتصميم.

وقال جون – هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجارب الأجهزة في سامسونج: "تجسد رؤية Bespoke Life التزام سامسونج بجعل منازلنا ومستقبلنا أكثر استدامة من خلال وضع تصور جديد للأجهزة التي نعتمد عليها كل يوم. ومن خلال تقديم طرق جديدة ومبتكرة للمستخدمين "حسب الطلب"، تضمن أحدث منتجاتنا وحلولنا للجميع الاستمتاع بنمط حياة مستدام وأقوى اتصالاً".

الحياة المستدامة - تقنيات ذات تأثير إيجابي

ظهر مفهوم Bespoke Life من سامسونج انطلاقاً من ثقتها في دور الأجهزة المنزلية، باعتبارها المكوّن الأساسي لمستقبل مستدام. وسيسلط مؤتمر Bespoke الضوء على جهود سامسونج للحد من الانبعاثات الكربونية على مدار دورة حياة المنتج. وأعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق وحدة التنقية Less Microfiber الجديدة التي توفّر حلاً بسيطاً لتقليل انبعاثات اللدائن الدقيقة أثناء دورات الغسيل.

وتعمل سامسونج على إعادة تصميم كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، بدءاً من المصادر والإنتاج إلى التوزيع والاستخدام وإعادة التدوير، بهدف المساعدة على تقليل استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن الأمثلة على الجهود التي تبذلها الشركة لإعادة تدوير المزيد من الموارد، قيامها بتشغيل مركز لإعادة التدوير ودمج مادة البلاستيك الحيوي من نفايات الزيوت في سلال تخزين ثلاجات Bespoke، وتوسيع نطاق استخدامها لشبكات الصيد المعاد تدويرها. وبعد تصنيع المنتجات تقوم بشحنها إلى المستخدمين في عبوات صديقة للبيئة من سامسونج، بعد أن بدأت في استبدال الشريط البلاستيكي بالورق في وقت سابق من هذا العام.

ولتشجيع المستهلكين على حياة أكثر استدامة أثناء مراحل استخدام المنتج، تواصل سامسونج توسيع الخدمات التي تساعد على توفير الطاقة بطرق يسيرة. ولهذا السبب، ستقدم سامسونج خمسة أجهزة Bespoke جديدة هذا العام، بما في ذلك الثلاجات والغسالات والمجففات وغسالات الصحون ومكيفات الهواء، بالإضافة إلى نظام التسخين الصديق للبيئة من سامسونج، من خلال إصدار مطور لاستهلاك الطاقة معزز بالذكاء الاصطناعي تحت اسم SmartThings AI Energy Mode، والذي سيتوفر قريباً في 65 بلداً.

وإلى جانب تشجيع خفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة، تواصل سامسونج دورها الفعال في معالجة التلوث البلاستيكي الدقيق. وبعد تطوير دورة غسيل تقلل من الألياف الدقيقة بنسبة تصل إلى 54%، تعاونت سامسونج وباتاجونيا مرة أخرى لإطلاق وحدة الترشيح والتنقية Less Microfiber التي يمكنها التقاط ما يصل إلى 98% من الألياف الدقيقة أثناء دورات الغسيل. وعند استخدامها لغسل 2 كيلوجرام من الملابس بواقع أربع مرات في الأسبوع، يمكن أن تساعد الوحدة ذاتها في تقليل ما يصل إلى 132 جراماً من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة للفرد سنوياً، وهي كمية تعادل ما يقرب من ثماني زجاجات بلاستيكية بسعة 500 مللي. وتتوفر الوحدة الآن في كوريا والمملكة المتحدة، وسيتم طرحها في بلدان أخرى خلال الربع الثالث من هذا العام.

الحياة المتصلة - منازل قوية الاتصال

تمهد سامسونج الطريق لعصر جديد من المنازل المتصلة بقوة مع الإنترنت، من خلال تمكين المستخدمين من تصميم شكل حياتهم اليومية وفق رغباتهم، وتبسيط المهام اليومية الروتينية، وزيادة الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي ليشمل المزيد من فئات المنتجات،

وعن طريق الجمع بين آخر التحسينات التي طرأت على منصة SmartThings من سامسونج، وتقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم منتجات Bespoke تجربة منزلية متطورة للتشغيل الآلي، ويقصد بذلك تجربة تتعلم فيها الأجهزة أنماط الاستخدام، وتتيح تجربة التشغيل الآلي بناءً على تكوين المنزل الذكي وأسلوب حياة القاطنين فيه. وللاستمتاع بهذه التجارب، أعلنت سامسونج عن عزمها دمج الدعم من شبكات واي فاي في جميع أجهزة Bespoke الجديدة، وستجعل الاتصال معياراً في جميع مجموعات أجهزتها في السنوات القادمة.

وأعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق Bespoke Jet ™️ AI التي تعتبر أقوى مكنسة كهربائية لاسلكية، والأولى في العالم التي تحصل على اعتماد "يو إل سوليوشينز"، الجهة الرائدة المستقلة في مجال علوم السلامة للذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين ما يصل إلى 280 وات من قوة الشفط ووقت التشغيل الذي يصل إلى 100 دقيقة لكل شحنة، توفر المكنسة تنظيف شامل للمنزل بأكمله. ويقوم نسق التنظيف (AI Cleaning Mode) بمراقبة حمولة المكنسة وضغط الهواء للتمييز بين بيئات التنظيف المختلفة، بما في ذلك نوع الأرضية، كما يعمل على تحسين الإعدادات تلقائياً، مثل قوة الشفط وسرعة الفرشاة لزيادة أداء التنظيف ووقت الاستخدام والقدرة على المناورة والحركة. وتتميز المكنسة أيضاً بوجود محطة تنظيف جديدة قادرة على إنتاج تيار قوي لتفريغ سلة المهملات بشكل فوري وفعال.



حياة أنيقة - الارتقاء بالتصميم الشخصي

تؤكد الثلاثة ملايين ثلاجة من نوع Bespoke التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق المجموعة على اهتمام المستهلكين الكبير باستخدام الأجهزة التي توفر خيارات ووظائف أكثر من المعايير القديمة. واعتباراً من هذا العام، ستضم مجموعة Bespoke 15 فئة من المنتجات المتاحة للمستهلكين في 52 دولة، لتلبية متطلبات أنماط الحياة والاحتياجات المختلفة.

وتعمل سامسونج على توسيع تشكيلة ثلاجاتها Bespoke من خلال إطلاق ثلاجة من طراز (Bespoke 4-Door Flex™️) مع خصائص (Hub™️+)، إضافة إلى موديلات جديدة علوية وأخرى جانبية. ويتميز هذا الطراز بشاشة تعمل باللمس مقاس 32 بوصة بدون حواف، وتبلغ ضعف حجم الطراز السابق تقريباً، وتتضمن وظائف متعددة. وتجمع الموديلات الجديدة العلوية والجانبية بين تقنيات تخزين الطعام الأكثر تقدماً من سامسونج، مع إضافة لوحات أمامية مبسطة وأنيقة متوفرة في مجموعة متنوعة من الألوان والتشطيبات.

تواصل سامسونج زيادة تعديل منتجاتها لتمكين المزيد من الأشخاص من تصميم منازلهم حسب رغباتهم. وتُسهل خدمة التخصيص MyBespoke من سامسونج تصميم مطبخ يعكس أسلوب حياتك باستخدام الصور أو الأعمال الفنية لإنشاء لوحات فريدة من نوعها باستخدام الثلاجات.