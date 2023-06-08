الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط هارب من المؤبد وبحوزته 120 طربة حشيش فى الدقهلية

هارب
هارب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام من ضبط عاطل هارب من حكم مؤبد زعيم تشكيل عصابي، بقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش و سلاح ناري بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي.

البداية مع معلومات وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات بقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعي « أحمد . ع .ال.غ»31 سنة، ومقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس، زعيم تشكيل عصابي، وهارب من تنفيذ الاحكام وذلك بحكم مؤبد في القضية رقم 4537 لسنة 2022 مخدرات دكرنس وحكم آخر بالحبس 5 سنوات واجب النفاذ والسابق اتهامه في العديد من القضايا بممارسة نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جري تشكيل مأمورية ضبطية تضم كلا من العقيد عمر عبدالمتعال، والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد شمس، وضبط المتحري عنه بمنزله وبتفتيش المنزل عثر علي 120 طربة حشيش بإجمالي وزن 5 كجم تقريبًا وضبط أيضًا بندقية آلية و2 خزينة و50 طلقة حية من ذات العيار و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 3600 جنيه.

وبمواجهة المتحري عنه بما أسفر عنه الضبط  اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام السلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ضباط مكافحة المخدرات شرق الدلتا الاسلحة الذخائر غير المرخصة

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