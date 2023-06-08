الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة "الشناوى".. كولر يختار 24 لاعبًا للسفر إلى المغرب لمواجهة الوداد

بعثة الاهلى.. صورة
بعثة الاهلى.. صورة ارشيفية

اختار السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلي، 24 لاعبًا لمواجهة الوداد المغربى فى مباراة الإياب بنهائى دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وضمت قائمة الأهلي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، في حراسة المرمي، ومحمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد عبدالمنعم، في الدفاع. 

 ومحمد الضاوي كريستو - مروان عطية - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد القندوسي - أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة، فى وسط الملعب، وأحمد عبدالقادر ـ محمد شريف - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبدالمنعم كهربا، فى الهجوم.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المغرب، لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرافق محمود الخطيب رئيس النادي، البعثة التي تطير إلى المغرب برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، لخوض المباراة.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

مارسيل كولر قائمة الاهلى للسفر الى المغرب موعد مباراة الأهلي والوداد 24 لاعبا فى بعثة الاهلى بعثة الاهلى تطير للمغرب

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